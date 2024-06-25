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Фитнес-центр накопил долг перед "РКС-Самара" и может остаться без воды

25 июня 2024 10:33
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Фитнес-центр накопил долг перед "РКС-Самара" и может остаться без воды

 

Фитнес-центр, если его владельцы рассчитывают и дальше предоставлять услуги клиентам, должен быть подключён к водоснабжению и канализации. Ну никак без этого не обойтись! Поэтому руководители «РКС-Самара» не понимают, на что надеются владельцы ООО «Фитнес Самара» на ул.Лесная, 33, не оплачивая потреблённые услуги ресурсной компании с декабря 2023 года. Так можно остаться не только без воды, но и без клиентов.

Общий долг организаторов спортивного досуга составляет более 370 тысяч рублей. На часть суммы уже вынесено решение суда и ресурсной компанией получен исполнительный документ. Дальше неплательщика ждёт не только продолжение судебной саги, но и отключение от услуг. А там вряд ли кто из спортсменов захочет плавать в бассейне без воды.

Чтобы не растерять своих клиентов окончательно, владельцам клуба надо срочно оплатить часть долга и предоставить график погашения оставшегося. Но пока они не идут на контакты с ресурсниками.

Предупреждение должникам в виде пирамиды неплательщика уже вынесено. На раздумья у руководства клуба времени крайне мало.

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