«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая жилищная организация»

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Первые 25 управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самарской области подали заявки на участие в акции «Лучшая жилищная организация» от «ЭнергосбыТ Плюс». По ее итогам 10 лучших УК и ТСЖ получат сертификат на новогоднее оформление двора или придомовой территории.

Акция по определению лидеров среди жилищных организаций региона проводится «ЭнергосбыТ Плюс» не первый год. Комиссия из числа экспертов энергокомпании оценивает конкурсантов по целому ряду критериев, среди которых качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, соблюдение платежной дисциплины и процент комплектации приборами учета жилого фонда. К слову, с графиками проверки готовности объектов любой житель региона может ознакомиться на официальном сайте поставщика тепловой энергии «Т Плюс».

До 31 августа открыт прием заявок от УК и ТСЖ Самарской области на участие в акции «Лучшая жилищная организация». Анкеты принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

«Данная акция позволяет нам отметить наших клиентов из числа юридических лиц, которые являются нашими надежными и ответственными партнерами, четко выполняющими все свои договорные обязательства», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подведение итогов и награждение победителей акции «Лучшая жилищная организация» традиционно состоится в декабре 2022 года. Подробнее узнать об акции «Лучшая жилищная организация» можно на официальном сайте энергокомпании.