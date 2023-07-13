«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие жилищные организации Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте традиционной акции «Лучшая жилищная организация». В этом году выбор лидеров среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья региона пройдет в пятый раз.

Участниками акции могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с «ЭнергосбыТ Плюс», как агентом Самарского филиала ПАО «Т Плюс». В числе критериев оценки качественное выполнение рекомендаций по подготовке к отопительному сезону, наличие общедомовых приборов учета, соблюдение платежной дисциплины и внедрение энергоэффективных решений.

Заявки на участие энергетики ожидают до 31 августа 2023 года. Они принимаются на официальную почту samara@esplus.ru, а также в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». После этого конкурсантам дается время до 31 октября 2023 года, чтобы выполнить все условия акции. Десять победителей получат от энергетиков в качестве приза парковые качели для установки во дворе обслуживаемого многоквартирного дома.

«Из года в год все большее число УК и ТСЖ выражают желание войти в рейтинг самых ответственных и эффективных жилищных организаций. В конечном счете выигрывают от этого жители региона, которые ощущают рост качества обслуживания жилого фонда. Кроме того, приятным бонусом для победителей станут ценные подарки от энергокомпании», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Итоги акции «Лучшая жилищная организация» будут подведены в ноябре 2023 года.