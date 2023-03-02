Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для учеников крупнейшей школы Тольятти

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Сотрудники «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для учеников 2 классов школы №90 г.о.Тольятти. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы «Безопасность тепла», призванной знакомить школьников с правилами поведения вблизи энергетических объектов.

О простых, но крайне важных правилах гости рассказали ребятам в игровой форме. Ученикам предлагалось отвечать на вопросы энергетической викторины, собирать напольные пазлы и соревноваться в ходе увлекательной эстафеты. Помогал закрепить новые знания сказочный герой Теплослав, отвечающий за тепло в домах жителей региона.

«Данные уроки знакомят ребят с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством, которые помогут обезопасить их пребывание как на улицах города, так и дома. Более того, мы рассказываем школьникам о том, где и как производится тепло и свет, знакомим с профессией энергетика. Вполне возможно, кто-то из ребят в будущем захочет связать свою жизнь с этой отраслью», – рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».