Елена Лапушкина: тема номер один в Самаре сейчас - подключение отопления

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Об этом глава Самары Елена Лапушкина написала в своем Instagram-аккаунте.

"Задачу подать в дома тепло в кратчайший сроки поставил Губернатор Самарскойобласти Дмитрий Азаров.

В ежедневном режиме мониторим ситуацию. Все силы сейчас направлены на обеспечение теплоподачи в детские сады, школы и больницы, спортивные и культурные объекты. С этой задачей практически справились. Параллельно запускаем жилые дома.

Процесс подачи тепла - дело не одного дня. Работа ведётся в плановом режиме. Такое поэтапное подключение позволяет нам сразу же регулировать возникающие сложности. Благодаря планомерной работе проблемы не накапливаются, а решаются по мере появления.

Хочу подчеркнуть - вижу все обращения, которые приходят мне в директ, все отметки в сторис, публикациях, все комментарии. Сигналы в онлайн режиме передаются главам районов, Департаменту городского хозяйства и отрабатываются на местах".

Фото: администрация Самары