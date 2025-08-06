23 новые несанкционированные свалки строительных и древесных отходов обнаружили в Самарской области за минувшую неделю. ⁣

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Несознательные жители нашего региона продолжают нарушать порядок. В ближайшее время надзорные ведомства будут выяснять имена «героев», после этого их обяжут убрать за собой и выплатить штрафы. Если идентифицировать нарушителей не смогут, то устранять ущерб придется за наш с вами счет – из бюджета, чего делать очень не хотелось бы. А пока одни мусорят, другие – убирают.

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По поручению правительства Самарской области, АО «Экология» публикует еженедельные отчеты о своей работе. Но прошедшей неделе поработали хорошо.