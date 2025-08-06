Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа»
В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа»
В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области
В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование.
Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Молодые люди из Самарской области приехали в Камчатский край на Всероссийский форум «Экосистема. Заповедный край»
Путин принял в Кремле Уиткоффа
Путин принял в Кремле Уиткоффа
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
В Самаре 9 августа запустят бесплатные автобусы до "Солидарность Арены"
Самарская область получит 23 новых автобуса
Самарская область получит 23 новых автобуса
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.05
0.38
EUR 92.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

23 новые несанкционированные свалки строительных и древесных отходов обнаружили в Самарской области за минувшую неделю

6 августа 2025 11:04
162
23 новые несанкционированные свалки строительных и древесных отходов обнаружили в Самарской области за минувшую неделю. ⁣

Несознательные жители нашего региона продолжают нарушать порядок. В ближайшее время надзорные ведомства будут выяснять имена «героев», после этого их обяжут убрать за собой и выплатить штрафы. Если идентифицировать нарушителей не смогут, то устранять ущерб придется за наш с вами счет – из бюджета, чего делать очень не хотелось бы. А пока одни мусорят, другие – убирают.

По поручению правительства Самарской области, АО «Экология» публикует еженедельные отчеты о своей работе. Но прошедшей неделе поработали хорошо.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
6 августа 2025  12:24
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в конце августа
110
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
5 августа 2025  12:45
Семь школьников из Самары стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена»
352
Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы по крупным инфраструктурным проектам, детали бюджетного планирования на будущий год.
4 августа 2025  16:58
Вячеслав Федорищев обсудил с Министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета региона
651
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
4 августа 2025  13:15
В Самаре затягивается открытие станции метро «Театральная»
778
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
4 августа 2025  10:57
Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц
419
Весь список