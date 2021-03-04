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Врачи-микрохирурги больницы Ерошевского буквально по кусочкам «собирали» веки травмированного глаза пациента

4 марта 2021 14:54
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Операция длилась 4 часа.

Врачи-микрохирурги травматологического отделения глазной больницы им. Т.И.Ерошевского  выполнили сложную операцию по восстановлению анатомии век глаза. Операция длилась 4 часа, врачи-микрохирурги буквально по кусочкам «собирали» веки травмированного глаза пациента.

Житель Тольятти Юрий  поступил в отделение неотложной помощи с разрывами век в результате неосторожного обращения со снегоходом.

«Пациент получил травму, упав со снегохода, пытаясь его остановить, — рассказала и.о. заведующего травматологического отделения Ирина  Татаренко. — Он поступил к нам с разрывом нижнего века, множественными травмами верхнего века и на лице. Особенность и сложность этого случая в том, что травма привела к выпадению орбитальных тканей глаза. Анатомически восстанавливать было очень сложно, так как в момент ушиба произошел дефект ткани и часть ткани на верхнем веке отсутствовало. Операция длилась 4 часа под местной анестезией без перерыва, поэтапно, мы собирали анатомию век по кусочкам. Считаю, пластическая хирургия, которой мы занимаемся много лет в нашем отделении, прошла успешно. Рассчитываем, что в ближайшее время пациент полностью восстановится».

Первый этап процесса лечения завершается, Юрию еще предстоит  реабилитация и амбулаторное лечение в поликлинике по месту жительства, под контрольными осмотрами офтальмохирургов больницы им. Т.И.Ерошевского.

«К сожалению, пациентов с травмами нам приходится принимать часто, — отметил главный врач больницы, главный офтальмолог Самарской области  Андрей  Золотарев. — По статистике несколько сотен человек ежегодно в подобного рода ситуации попадают. Наша задача, в данном случае, быть наготове. И здесь мы делаем всё, чтобы в кратчайшие сроки  оказать высококвалифицированную помощь.  У нас есть необходимое оборудование, есть специалисты, которые занимаются хирургией по восстановлению именно после травм. Собрать разорванные веки, разорванные в лоскуты, собрать по кусочкам и привести в порядок, это  не наука, это – искусство».

Благодаря высокоточному современному оборудованию, высокому профессионализму и мастерству хирургов больницы операция прошла на высоком уровне, удалось восстановить анатомию глаза и сохранить зрение пациенту. Пациент доволен результатом и чувствует себя хорошо.

«Благодаря титаническому труду врачей, которые оперировали, операция прошла успешно. Будем надеяться на лучшее. Выражаю огромную благодарность. Все было сделано на высшем уровне, профессионально» — поделился Юрий.

За январь-февраль 2021 года  в глазную больницу за неотложной помощью обратилось  4 377 человек, в том числе с травмами 1 787 человек.

В больнице им. Т.И.Ерошевского круглосуточно работает отделение неотложной офтальмологической помощи. При возникновении неотложного состояния необходимо обращаться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158 (тел. 8 (846) 323 00 40), передает пресс-служба больницы Ерошевского.

 

Фото:   пресс-служба больницы Ерошевского

 

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Комментарии

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