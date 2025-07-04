Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя

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Специалист напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя



Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии в г.о. Самара, заведующий травматологическим отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач-травматолог-ортопед Антон Борковский:



«Алкоголь —частая причина тяжелых травм. До 30% пациентов с переломами, черепно-мозговыми травмами и повреждениями мягких тканей поступают в больницу в состоянии алкогольного опьянения.



Почему алкоголь — риск развития травматизма? При употреблении спиртных напитков:



снижается координация и замедляется реакция

повышается риск агрессии

боль притупляется, и человек не чувствует серьезности повреждений

пациент откладывает обращение за медицинской помощью

рана хуже заживает из-за влияния алкоголя на сосуды и иммунитет.

Алкогольное опьянение сопровождается повышенным риском смерти не только в результате сильной алкогольной интоксикации, но и в результате получения различного вида травм.



На что важно обращать внимание?



Даже умеренное количество алкоголя в разы повышает риск падений и травм, особенно у людей старшего возраста.

Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.

У мужчин 20–45 лет сочетание физической активности и алкоголя приводит к травмам.



Помните: отдохнуть можно и без риска для жизни и здоровья".