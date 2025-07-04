Я нашел ошибку
Главные новости:
Обсуждались вопросы стратегического партнерства, а также реализация совместных проектов в сфере туризма, культуры, образования, развития промышленного и аграрного комплексов.
Глава Самары Иван Носков провел официальные переговоры с Президентом Республики Абхазия 
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
В рамках одного из проектов предусмотрено расширение линейки производства крупногабаритных пластиковых деталей для автопрома.
Региональный фонд развития промышленности поддержит 4 инвестпроекта, направленных на увеличение производства высокотехнологичной продукции
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.
Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»
Интересующие вопросы специалистам можно будет задать в будние дни по телефону.
Консультация по по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг будет организована в Самаре
На фестивальной поляне прошла пресс-конференция организаторов фестиваля.  
Сегодня состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах
Майор полиции Максаков Виталий Николаевич служит в органах внутренних дел с 2012 года.
На должность начальника отдела МВД России по Безенчукскому району назначен майор полиции Виталий Максаков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.78
0.13
EUR 93.13
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя

4 июля 2025 18:18
130
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.

 Специалист напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии в г.о. Самара, заведующий травматологическим отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач-травматолог-ортопед Антон Борковский:

«Алкоголь —частая причина тяжелых травм. До 30% пациентов с переломами, черепно-мозговыми травмами и повреждениями мягких тканей поступают в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Почему алкоголь — риск развития травматизма? При употреблении спиртных напитков:

 снижается координация и замедляется реакция
 повышается риск агрессии
 боль притупляется, и человек не чувствует серьезности повреждений
 пациент откладывает обращение за медицинской помощью
 рана хуже заживает из-за влияния алкоголя на сосуды и иммунитет.
Алкогольное опьянение сопровождается повышенным риском смерти не только в результате сильной алкогольной интоксикации, но и в результате получения различного вида травм.

На что важно обращать внимание?

Даже умеренное количество алкоголя в разы повышает риск падений и травм, особенно у людей старшего возраста.
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
У мужчин 20–45 лет сочетание физической активности и алкоголя приводит к травмам.

Помните: отдохнуть можно и без риска для жизни и здоровья".

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
04 июля 2025, 18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей. Здравоохранение
86
А также работают бригады скорой медицинской помощи.
04 июля 2025, 13:12
На фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах развернут полевой медицинский пункт
А также работают бригады скорой медицинской помощи. Общество
264
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.
03 июля 2025, 18:44
Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов. Здравоохранение
427
Здравоохранение
Руководитель ведомства поздравил победителей конкурса, пожелал новых достижений и реализации задуманных идей.
4 июля 2025  18:45
Андрей Орлов вручил дипломы победителям отраслевого трудового конкурса "Профессионал года"
99
Алкоголь — частая причина травм на отдыхе: купание, горные маршруты, катание на самокатах или велосипедах.
4 июля 2025  18:18
Врач-травматолог-ортопед больницы им. Середавина напомнил о рисках травматизма при употреблении алкоголя
130
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлинического отделения.
4 июля 2025  13:58
В Богатовском районе обновляются условия оказания медпомощи
261
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
4 июля 2025  09:31
В Клиниках СамГМУ впервые в России выполнили сразу две малоинвазивные операции на кисти по новой технологии
303
В эти дни проходит чествование выпускников и вручение дипломов.
3 июля 2025  18:44
Более 4700 молодых специалистов подготовили медицинские образовательные организации губернии 
428
Неправильное использование легковоспламеняющейся жидкости для розжига может привести к внезапному воспламенению и ожогам.
3 июля 2025  14:07
‍Самарский врач-хирург: "В летний период возрастает количество серьёзных ожоговых травм"
429
Сейчас в терапевтическом отделении на ул. Бакинская, 27А идут демонтажные работы.
2 июля 2025  21:45
Начался капитальный ремонт Самарской городской больницы №10
638
В посёлках Каменный Брод и Чапаевский уже проводятся внутренние отделочные работы медицинских пунктов.
2 июля 2025  15:18
В Красноармейском районе строятся три новых ФАПа
500
Помните: большинство травм можно избежать, соблюдая простые правила техники безопасности.
2 июля 2025  14:14
Самарский врач-травматолог-ортопед рассказал о наиболее частых детских травмах в летний период
548
Взрослые должны обязательно обучать детей основам безопасности дорожного движения и правилам поведения на улице.
1 июля 2025  21:27
Специалист напомнил самарцам о рисках ДТП с участием детей и правилах поведения
660
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14934
Весь список
В центре внимания
По поручению губернатора Федорищева в зону СВО отправлена спецтехника на 220 миллионов рублей.
4 июля 2025  17:31
Самарский губернатор: «До 15 сентября формируем еще одну партию спецтехники в зону СВО по заявкам командиров»
154
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
4 июля 2025  09:45
Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель
337
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
4 июля 2025  08:58
ЦУР назвал самые быстрорастущие госпаблики Самарской области
245
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
436
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
323
Весь список