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Врач рассказала, какие препараты можно использовать даже в просроченном виде, а какие нет

13 марта 2024 15:48
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Просроченные антибиотики нельзя принимать, так как некоторые из них со временем становятся ядовитыми.

Бывает так, что возникает необходимость срочно принять лекарство, например при сильной головной боли, но при себе есть только просроченная таблетка. О том, какие препараты можно использовать даже в просроченном виде, а какие нет, что делать в случае, если вы их случайно приняли, «Известиям» 13 марта рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева.

Срок годности лекарства — это дата на упаковке, по истечении которой производитель не гарантирует его эффективность и безопасность, пояснила специалист. Чтобы препарат был эффективным на протяжении всего срока, необходимо учитывать и условия его хранения, которые указаны в инструкции. Например, если написано, что лекарственное средство нужно хранить в сухом прохладном месте, то не стоит держать его на полке в ванной комнате или в бардачке автомобиля.

«Важно помнить, что любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь», — предупредила Агаева.

Просроченные антибиотики нельзя принимать, так как некоторые из них со временем становятся ядовитыми, указала терапевт, например препараты на основе тетрациклина гидрохлорида. Также измененный химический состав антибиотиков может не справиться с инфекцией, что приведет только к ухудшению состояния.

«Также нельзя использовать просроченные жидкие формы лекарств, такие как инъекционные растворы (возрастает риск токсической реакции) или сиропы, назальные или глазные капли (по истечении срока годности в них могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы). Не нужно употреблять и просроченные лекарства в виде порошков, препаратов, приготовленных фармацевтом, так как они могут вызвать непредвиденные реакции организма», — пояснила специалист.

Не стоит принимать и просроченный нитроглицерин: он не поможет при болях в сердце. Также следует избавиться от просроченного инсулина, так как может измениться его химический состава и снизиться сахароснижающий эффект, что впоследствии может привести к угрожающему для жизни состоянию — диабетической коме.

«В медицинском сообществе уже давно ведутся разговоры по поводу того, можно ли использовать просроченные лекарства. Исследования показали, что некоторые таблетированные препараты могут быть безопасны и эффективны еще на протяжении около 15 лет. Среди них, например, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, лоратадин. Однако лучше всё же придерживаться указанного на упаковке срока годности и не рисковать своим здоровьем», — объяснила врач.

 

Теги: Медицина

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