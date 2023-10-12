Врач-невролог больницы им.В.Д.Середавина назвала 8 правил профилактики  когнитивных нарушений

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Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Инна Стрельникова:

«Положительное влияние на когнитивные функции оказывают регулярные физические упражнения, активная интеллектуальная деятельность и когнитивный тренинг. Необходимо своевременно выявлять и лечить заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

Правильная оценка когнитивных функций и их нарушений является непростой задачей, так как не все функции нарушаются одномоментно и далеко не в равной мере. Легкие и умеренные когнитивные расстройства, как правило, долго остаются нераспознанными. Однако, если нарушения высших психических функций влияют на повседневную активность, становятся причиной зависимости от помощи окружающих, бытовой несостоятельности, то это серьезный повод для обращения к специалисту.

Нет единственного надежного способа профилактики развития когнитивных нарушений, но есть шаги, которые могут этому способствовать.

Физическая активность.

Активный образ жизни помогает снизить риск развития деменции. Полезно ходить пешком, ездить на велосипеде, плавать, делать зарядку и гимнастику, заниматься йогой, садоводством и выполнять работу по дому.

Отказ от вредных привычек.

Отказ от курения может снизить вероятность возникновения деменции и улучшить здоровье в целом. Это касается не только обычных сигарет, но и электронных. Также следует отказаться от спиртных напитков. Алкоголь — причина более чем 200 заболеваний, включая факторы риска деменции и травм.

Рациональное питание.

Наибольшую пользу может принести потребление фруктов и овощей, содержащих необходимые витамины, рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами, орехов, оливкового масла и кофе. Следует избегать избыточного употребления сахара, трансжиров. Также рекомендуется пить достаточное количество воды.

Здоровый сон.

Нарушения сна неразрывно связаны с когнитивными расстройствами. Чтобы снизить риск деменции, нужно соблюдать гигиену сна: спать не менее 7–8 часов в темной тихой комнате, проветривать помещение, чтобы поддерживать оптимальную температуру.

Снижение уровня стресса.

Это важная задача на пути профилактики деменции. Чтобы научиться управлять эмоциями, существуют различные техники релаксации, например, метод прогрессивной мышечной релаксации, медитация. Также полезно обратиться за помощью к психологу, психотерапевту.

Участие в жизни общества и социальная поддержка.

Поддерживайте связь со своей семьей и друзьями, разговаривайте и встречайтесь с близкими людьми.Отсрочить наступление деменции и уменьшить ее последствия могут помочь хобби и занятия, стимулирующие умственную активность.

Повышение уровня образования.

Начать профилактику деменции никогда не поздно. Сегодня существует огромный выбор обучающих программ: изучение иностранных языков, профессиональная переподготовка, освоение новых навыков и профессий, онлайн-курсы.

Контроль за хроническими заболеваниями и состояниями.

Такими как — артериальная гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, снижение слуха, депрессия. Регулярные обследования и наблюдение специалистов помогут поддерживать высокое качество жизни.

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