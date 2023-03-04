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В Волжском районе обсудили вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение»

4 марта 2023 18:49
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За последние 3 года в поликлиники Волжского района поступило около 400 единиц нового медицинского оборудования.

В Волжской центральной районной больнице рассмотрели вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» в муниципальном районе. В выездном совещании приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, глава Волжского района Евгений Макридин, директор Института профессионального образования СамГМУ Светлана Палевская, специалисты ведомства и сотрудники медицинского учреждения.

Напомним, по национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи, сокращение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Он включает 9 масштабных направлений развития медицины, в числе которых — модернизация первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, создание единого цифрового контура в здравоохранении, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами.

 Особое внимание уделяется развитию медицинской инфраструктуры, созданию новых условий для оказания помощи в сельской местности и малых городах. При поддержке главы региона Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом.

 «Мероприятия национального проекта охватывают все муниципальные районы Самарской области, — отметил руководитель ведомства Армен Бенян. — В 2022 году в 42 подразделениях амбулаторной службы выполнены работы по ремонту и реконструкции, закуплены 141 автомобиль и более 1800 единиц медицинского оборудования, которые распределились между районными больницами. Возведены 17 новых объектов здравоохранения — врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты. Пандемия осложнила ту системную работу, которая проводилась в регионе с 2018 года, но мы компенсируем этот эффект, действуя на опережение. К 1 апреля планируем завершить контрактацию по мероприятиям этого года, приступим к их реализации и уже в этом году — к реализации планов, намеченных на 2024. Такой подход позволит в ближайшей перспективе повысить доступность медицинской помощи для наших жителей».

Главный врач Волжской больницы Сергей Братко доложил о промежуточных итогах реализации нацпроекта на территории муниципального района.

 «В течение двух лет мы отмечаем тенденцию к снижению смертности по всем основным нозологиям, — сообщил Сергей Николаевич. — В достижении этого показателя первостепенна роль профилактической работы — диспансеризации и профилактических осмотров, диспансерного наблюдения за состоянием граждан с хроническими заболеваниями. Волжский район имеет большую протяженность, значительная доля наших пациентов — жители небольших, отдаленных сел. Мы планомерно работаем для того, чтобы каждый пациент мог проверить состояние своего здоровья, пройти вакцинацию и осмотр врача в шаговой доступности от дома или в ближайшем медицинском подразделении. За последние 2 года автопарк больницы обновлен на 55% . В 2022 приобретена очередная партия из 14 автомобилей "Лада-Ларгус" и "Лада-Гранта". Они используются для доставки мобильных бригад к жителям и транспортировки людей старшего возраста, маломобильных граждан на диспансеризацию. Ранее поставлены передвижные медицинские комплексы — маммограф и флюорограф, — а также два мобильных фельдшерско-акушерских пункта. Ежедневно в соответствии с графиком медработники выезжают к жителям в составе бригад. Все это повышает доступность профилактической медицины для наших пациентов».

Ежедневно с 8:00 и 20:00 работает колл-центр районной больницы. Специалисты принимают звонки, а также адресно информируют жителей о необходимости пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. Особое внимание — лицам, не посещавшим поликлинику на протяжении двух и более лет.

 «По итогам прошлого года увеличился охват жителей сел с населением до 100 человек скрининговыми исследованиями в целях раннего выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Достижение этого результата было бы невозможно без соответствующего оснащения: за последние 3 года в поликлиники Волжского района поступило около 400 единиц нового медицинского оборудования, в том числе цифровое маммографическое, рентгенодиагностическое, эндоскопическое и УЗИ-оборудование, аппараты ЭКГ нового поколения», — уточнил Сергей Братко.

Обновлены 4 поликлинические отделения Волжской ЦРБ — в поселках Смышляевка, Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый и Новоберезовский возведены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Масштабное обновление, проведенное в рамках нацпроекта, позволило внедрить в работу подразделений принципы бережливого производства, расширить штат специалистов, создать наиболее современные условия для приема пациентов.

В поселке Смышляевка в этом году началось строительство поликлиники на 1062 посещения в смену. В новом отделении будут вести прием участковые врачи-терапевты и педиатры, специалисты узкого профиля. Планируется организовать работу стоматологической, клинико-диагностической и рентгенодиагностической служб, оснащенных новой современной техникой, в том числе аппаратами КТ и МРТ.

 «Профилактика заболеваний — приоритет в работе сельских больниц. В этом направлении, коллеги, мы должны идти ускоренными темпами. Эффективность реализации нацпроекта определяется не фактом строительства или ремонта поликлиники, а работой в новых условиях: сколько человек посетили отделение с профилактической целью, сколько хронических заболеваний удалось выявить, от чего удалось уберечь наше население, — отметил министр. — Особое наше внимание, конечно, посёлку Рощинский, где расположена воинская часть. Наша задача — заботиться о семьях военнослужащих, оказывать им всю необходимую помощь».

В обсуждении вопросов, связанных с работой Рощинского поликлинического отделения Волжской ЦРБ, приняла участие член Комитета семей воинов Отечества Екатерина Цветнова.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова проработаны вопросы укомплектования поликлиники медицинскими кадрами и информирования жителей о графике работы узких специалистов. В отделении постоянно ведут прием участковый врач-терапевт, врач общей практики, участковый врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог и 6 средних медицинских работников. Для оказания помощи жителям дополнительно при необходимости привлекаются врачи узких специальностей — хирург, эндокринолог, оториноларинголог, кардиолог и офтальмолог, также для осмотра детского населения регулярно выезжают специалисты областной больницы имени В.Д. Середавина. Также в поликлинику трудоустроены новые сотрудники — участковые врач-терапевт и педиатр.

Создавать комфортные условия для привлечения медработников в Волжский район помогают меры социальной поддержки — федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», подъемные для молодых специалистов, а также врачей и средних медработников, которые переезжают в Самарскую область из других регионов России и стран, выплаты для компенсации расходов по ипотечному кредиту. В 2022 году этими мерами поддержки воспользовались 29 специалистов Волжской больницы. Учреждение тесно сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом по вопросу организации целевого обучения будущих врачей.

Дополнительно реализуется программа социальной поддержки, разработанная администрацией Волжского района.

 «Волжский район эффективно развивается. Численность нашего населения за 5 лет выросла на 35 тысяч человек. Построены 4 школы, 15 детских садов, — сообщил глава района Евгений Макридин. — И конечно, при поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова и глубокой включенности специалистов министерства здравоохранения значительно модернизирована инфраструктура оказания медицинской помощи. Хочу также поблагодарить каждого человека в белом халате, чья деятельность посвящена непосредственно оказанию помощи жителям нашего района. Именно вы определяете, каким будет его будущее».

Итоги совещания подвел Армен Бенян: «Еще 5 лет назад роль Волжской центральной районной больницы в системе здравоохранения Самарской области была далека от опорной. Национальный проект послужил драйвером развития системы оказания медицинской помощи, стратегическое планирование с учетом географических особенностей этой местности и оценки рисков во многих аспектах усилили медицинскую службу. Прямо сейчас мы рассматриваем возможности дальнейшего ее развития. Но все усилия министерства и Правительства региона в этом направлении малоэффективны без самоотдачи каждого сотрудника. Показатели реализации национального проекта, которые мы сегодня рассмотрели, — это достижение всего коллектива и каждого работника, медицинского и немедицинского. Коллеги, я благодарю вас за работу и прошу не останавливаться — наращивать темпы, обновлять знания, совершенствовать подходы к работе с пациентами».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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