В ЦРБ Шигонского района установлено новое оборудование

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17 марта 2021г. установлен аппарат искусственной вентиляции легких Zisline, также приобретены дефибриллятор Primedic Delfi, монитор пациента Kernel KN-601 M, насос инфузионый BYZ-810.



На очередном собрании сельскохозяйственных товаропроизводителей Шигонского района было принято решение об оказании благотворительной помощи Шигонской центральной районной больницы, о приобретении аппарата искусственной вентиляции лёгких.



«От имени коллег и себя лично хочу сказать слова благодарности сельскохозяйственным товаропроизводителям в части приобретения оборудования для обеспечения адекватной вентиляции легких. Zisline современный аппарат, предоставляющий высокий уровень клинических функциональных возможностей, обеспечивающий принудительную и вспомогательную инвазивную вентиляцию лёгких, неинвазивную ИВЛ через маску у взрослых и детей, комплексную систему мониторинга, а также возможность использования небулайзера...», - говорит главный врач Шигонской центральной районной больницы Александр Суханов.

