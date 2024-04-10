В пятницу, 12 апреля, в 10.00 в Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры! Они приурочены к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
Большие космические игры - это соревнования между студентами всех институтов университета на выносливость и проверка их эрудиции в области истории освоения космоса.
В программе Больших космических игр:
Решать космические головоломки и испытать спортивный дух предстоит командам, состоящим из 3 юношей и 2 девушек. Победителей ждут тематические призы.
Место и время проведения:
Пятница, 12 апреля, с 9.30 - 17.30
"Точка кипения" Самарского университета им. Королёва, медиацентр, ул. Врубеля, 29Б, 15 корпус, 2 этаж.