Я нашел ошибку
Главные новости:
В Бузулукский бор пришло половодье
В Бузулукский бор пришло половодье
В Самарской области сгорела маршрутка
В Самарской области сгорела маршрутка
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.17
EUR 100.75
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры!

10 апреля 2024 11:46
121
В Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры!

В пятницу, 12 апреля, в 10.00 в Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры! Они приурочены к 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.

Большие космические игры - это соревнования между студентами всех институтов университета на выносливость и проверка их эрудиции в области истории освоения космоса.

В программе Больших космических игр:

  • спортивные состязания, сдача нормативов ГТО;
  • стрельба в тире, разборка/сборка автомата Калашникова;
  • тест на знание исторических событий в области освоения космоса;
  • квиз-викторина, посвященная Дню космонавтики.

Решать космические головоломки и испытать спортивный дух предстоит командам, состоящим из 3 юношей и 2 девушек. Победителей ждут тематические призы.

Место и время проведения:

 Пятница, 12 апреля, с 9.30 - 17.30 

"Точка кипения" Самарского университета им. Королёва, медиацентр, ул. Врубеля, 29Б, 15 корпус, 2 этаж.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры!
10 апреля 2024  11:46
В Самарском университете им. Королёва стартуют Большие космические игры!
121
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
10 апреля 2024  10:10
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
138
Это универсальный аппарат с расширенным набором датчиков.
9 апреля 2024  21:47
Жители Советского района Самары проходят УЗИ-диагностику на новом оборудовании
391
ДТП произошло в ночь на 8 апреля  на трассе Урал-Муханово с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород.  
9 апреля 2024  17:50
Армен Бенян с Послом Узбекистана Ботиржоном Асадовым посетили медучреждения региона, где проходят лечение пострадавшие после аварии
466
Некоторые продукты могут способствовать накоплению холестерина и образованию бляшек на стенках сосудов.
9 апреля 2024  14:57
Главный кардиолог региона: «Питание играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов»
363
ФАП оснащен всем необходимым — как для проведения диспансеризации, так и для оказания помощи по неотложным и экстренным показаниям.
9 апреля 2024  14:27
Около 300 жителей села Самовольно-Ивановка получают медицинскую помощь в новом ФАПе
374
Диетолог призвала не садиться на диету весной
9 апреля 2024  10:51
Диетолог призвала не садиться на диету весной
263
В колледже имени Нины Ляпиной студенты соревновались по 2 компетенциям: «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ».
8 апреля 2024  19:44
Студенты медицинских колледжей стали победителями регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»
866
Маммография — основной метод ранней диагностики рака молочной железы.
8 апреля 2024  15:25
Свыше 4 тысяч женщин прошли в Самарской поликлинике №6 маммографию на новом аппарате
453
Избыточный вес и ожирение повышают риски развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, хронических респираторных заболевания.
8 апреля 2024  15:10
Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ рассказала о рисках избыточной массы тела
442
Весь список
В центре внимания
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
59
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
10 апреля 2024  12:11
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
116
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
10 апреля 2024  10:00
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
163
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
1087
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
425
Весь список