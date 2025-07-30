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В Самарском регионе открываются школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями

30 июля 2025 13:32
108
В Самарском регионе открываются школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями

Такие школы уже созданы на базе нескольких медучреждений Самарской области в рамках пилотного проекта. В них будут помогать пациентам с  сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой и другими заболеваниями.

Школы для пациентов являются эффективным инструментом решения проблем низкой приверженности к лечению и недостаточной мотивации вести здоровый образ жизни.

«Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Организация и проведение таких школ — важная часть современной модели оказания медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях, — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.Школы позволяют повысить уровень знаний и компетенций пациентов. Они получают структурированную и достоверную информацию о своих заболеваниях, факторах риска, а также методах профилактики и лечения».

Особое внимание в школах уделяется формированию навыков самоконтроля. Пациенты осваивают практические умения — измерение давления и уровня сахара, использование ингаляторов, выполнение инъекций. Это способствует более активному участию в управлении собственным здоровьем.

«Пилотный проект внедрен в ряде медучреждений региона. Мы разработали единый формат проведения школ, включающий несколько занятий: лекцию главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области, групповые занятия в поликлиниках с обучением навыкам самоконтроля, индивидуальные консультации, а также информирование о ресурсах с полезными материалами. По итогам обучения пациенту выдается паспорт, подтверждающий прохождение курса», — отметила Элла Малютина.

 

В настоящее время школы для пациентов организованы в следующих учреждениях:

Волжская РКБ 

Хворостянская ЦРБ 

Отрадненская больница

Самарская городская больница №4 

Самарские поликлиники №1 и №3.

5 августа пройдет первая школа для пациентов, страдающих сахарным диабетом. Более подробную информацию можно получить в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.

В ближайшее время расписание занятий будет опубликовано на официальных сайтах министерства здравоохранения и медучреждений региона.

 

 

 

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

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В Самарском регионе открываются школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями
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