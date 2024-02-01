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В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации

1 февраля 2024 11:14
196
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации

2-4 февраля в поликлиниках Самарской области будут организованы профилактические мероприятия – дни семейного, женского и мужского здоровья.

Медицинские работники приглашают всех пройти диспансеризацию.

Уточнить подробную информацию о графике профилактических мероприятий можно в своей поликлинике по телефону или на официальном сайте учреждения.

Цель профилактического обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Диспансеризация помогает выявлять такие заболевания, как:

  • - болезни системы кровообращения
  • - злокачественные новообразования
  • - сахарный диабет
  • - хронические заболевания органов дыхания
  • - болезни органов пищеварения и др.

Ответственное отношение к своему здоровью включает прохождение диспансеризации, а также:

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

 

 

 

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