В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации

2-4 февраля в поликлиниках Самарской области будут организованы профилактические мероприятия – дни семейного, женского и мужского здоровья.
Медицинские работники приглашают всех пройти диспансеризацию.
Уточнить подробную информацию о графике профилактических мероприятий можно в своей поликлинике по телефону или на официальном сайте учреждения.
Цель профилактического обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Диспансеризация помогает выявлять такие заболевания, как:
Ответственное отношение к своему здоровью включает прохождение диспансеризации, а также:
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.
Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.