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В медучреждениях Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа

6 сентября 2023 11:51
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В медучреждениях Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа

В поликлиники региона распределены более 620 000 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».

Сегодня к прививочной кампании присоединились пациенты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3. 

«В нашей поликлинике развернуты прививочные кабинеты для вакцинации как взрослого, так и детского населения. После вакцинации формируется  специфический иммунитет против гриппа, который действует в течение года.  Мы планируем защитить   от этой инфекции не   менее 60% от прикрепленного населения и приглашаем всех на прививки», - отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3   Рафаиль Гизятулов

В первую очередь вакцинация показана:

  - детям, начиная с 6 месяцев

  - лицам старше 60 лет

  - пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, с заболеванием почек, печени, метаболическими нарушениями и др. 

«Также к группам риска относятся учащиеся дошкольных, школьных учреждений, студенты вузов, колледжей, работники медицинских,   образовательных, транспортных организаций», - пояснил врач-эпидемиолог. 

Как подчёркивают специалисты, прививка помогает избежать грозных осложнений гриппа.

«Я делаю прививку от гриппа ежегодно на протяжении уже многих лет.  И я вижу ее эффективность. Здоровье – самое главное в нашей жизни», - отметила пациент поликлиники Татьяна Варанкина.

 

 

 

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