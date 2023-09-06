В медучреждениях Самарской области стартовала прививочная кампания от гриппа

В поликлиники региона распределены более 620 000 доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».
Сегодня к прививочной кампании присоединились пациенты Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3.
«В нашей поликлинике развернуты прививочные кабинеты для вакцинации как взрослого, так и детского населения. После вакцинации формируется специфический иммунитет против гриппа, который действует в течение года. Мы планируем защитить от этой инфекции не менее 60% от прикрепленного населения и приглашаем всех на прививки», - отметил врач-эпидемиолог Тольяттинской городской клинической поликлиники № 3 Рафаиль Гизятулов.
В первую очередь вакцинация показана:
- детям, начиная с 6 месяцев
- лицам старше 60 лет
- пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем, с заболеванием почек, печени, метаболическими нарушениями и др.
«Также к группам риска относятся учащиеся дошкольных, школьных учреждений, студенты вузов, колледжей, работники медицинских, образовательных, транспортных организаций», - пояснил врач-эпидемиолог.
Как подчёркивают специалисты, прививка помогает избежать грозных осложнений гриппа.
«Я делаю прививку от гриппа ежегодно на протяжении уже многих лет. И я вижу ее эффективность. Здоровье – самое главное в нашей жизни», - отметила пациент поликлиники Татьяна Варанкина.