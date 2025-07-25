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Самарский врач-психиатр рассказал о влиянии повреждений и заболеваний головного мозга на психическое здоровье
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Самарский врач-психиатр рассказал о влиянии повреждений и заболеваний головного мозга на психическое здоровье

25 июля 2025 18:20
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Любое повреждение мозга может иметь негативные последствия, влияя на все аспекты жизни человека.

Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы по клинико-экспертной работе, врач-психиатр Никита Дорошенко:

 "Головной мозг является главным органом, который отвечает за психическую деятельность. Он состоит из множества нейронов, которые образуют сложную нейронную сеть. Различные области мозга отвечают за определенные функции: обработку зрительной информации, управление движениями или регулирование эмоциональных состояний. Кроме того, все отделы мозга взаимосвязаны.

Развитие психических расстройств при травмах и заболеваниях головного мозга связано с нарушением нейробиологических процессов. Любое повреждение мозга может иметь негативные последствия, влияя на все аспекты жизни человека:

 Травматические повреждения.
 Структурные изменения. Очень важным является вопрос какой именно отдел мозга поврежден. Так, повреждение лобных долей приводит к нарушению эмоционального контроля, агрессии и апатии.
 Воспалительные процессы, сопровождающие травму, вызывают риск развития депрессии и тревоги.
 Дисбаланс нейромедиаторов. Нарушение выработки дофамина и серотонина может привести к аффективным расстройствам.

 Нейродегенеративные заболевания. В результате болезней Альцгеймера и Паркинсона повреждаются нейроны головного мозга, что приводит к деменции и галлюцинациям.

 Сосудистые нарушения. Инсульт и ишемия способствуют нарушению памяти.

 Опухоли и инфекции. Данные заболевания сопряжены с тревожными расстройствами.

Развитие психических расстройств, возникших на фоне травмы или патологии структур мозга, является сложным процессом, который зависит от множества факторов.

Чем серьезнее травма или заболевание, тем выше риск развития осложнений. Ранняя диагностика и комплексный подход к лечению способствуют минимизации последствий".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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