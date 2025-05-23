Самарский врач-кардиолог назвал 6 заболеваний эндокринной системы, которые оказывают влияние на сердце

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Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Кузьмин:

«Поражения сердечно-сосудистой системы при эндокринных заболеваниях могут быть разнообразными и зависят от специфики заболевания.

Самые распространенные патологии, которые влияют на сердечно-сосудистую систему:

Сахарный диабет. У пациентов с диабетом наблюдается повышенный риск развития ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний. Гипергликемия может приводить к повреждению сосудов и нейропатии, что увеличивает вероятность инфаркта миокарда.

Гипертиреоз. Избыточная продукция тиреоидных гормонов может вызывать тахикардию, аритмии и даже сердечную недостаточность. Это связано с повышением метаболизма и увеличением нагрузки на сердце.

Гипотиреоз. Низкий уровень тиреоидных гормонов приводит к брадикардии, повышению уровня холестерина и развитию атеросклероза, что также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Синдром Кушинга. Избыточная секреция кортизола может вызывать гипертонию, гиперлипидемию и инсулинорезистентность. Это может привести к ишемической болезни сердца.

Феохромоцитома. Опухоль надпочечников, которая вызывает эпизоды гипертонии, тахикардии и других сердечно-сосудистых нарушений.

Акромегалия. Избыточная секреция гормона роста может приводить к гипертрофии миокарда. Это увеличивает

риск сердечной недостаточности и аритмий.

️Для диагностики и лечения поражений сердца при эндокринных заболеваниях необходимо комплексное обследование и индивидуальный подход. Лечение может включать коррекцию основного заболевания и терапию сердечно-сосудистых нарушений.

Помните: регулярное наблюдение у специалистов являются ключевыми способами управления состоянием с этими заболеваниями. Кроме того, напоминаю о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров».

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