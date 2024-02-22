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Самарские врачи спасли пациента, у которого во время диспансеризации выявили сосудистую катастрофу

22 февраля 2024 20:45
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На машине скорой помощи он был оперативно доставлен из поликлиники в специализированный сосудистый центр.

По результатам электрокардиографии в рамках первого этапа диспансеризации у 55-летнего жителя Самары выявили изменения ишемического характера, диагностировали инфаркт миокарда. На машине скорой помощи он был оперативно доставлен из поликлиники в специализированный сосудистый центр.

Пациент своевременно прошел лечение, грозных осложнений удалось избежать. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей поликлинического отделения Самарской городской больницы № 5.

«Мужчина более 2 лет не посещал поликлинику. Такая категория жителей - под нашим особым вниманием, мы их обзваниваем, активно приглашаем пройти профилактическое обследование. В рамках прохождения первого этапа диспансеризации у пациента и была диагностирована сосудистая катастрофа. Сейчас он находится под наблюдением врачей поликлиники, проводится коррекция факторов риска – у него повышенный уровень холестерина и избыточный вес. В этой ситуации наши медицинские работники были убедительны в приглашении посетить поликлинику и проверить показатели здоровья, и тем самым помогли в спасении жизни мужчины», - рассказала врач-терапевт отделения профилактики Тамара Благодатнова.

Специалисты утверждают: не откладывайте визит к врачу. Регулярно посещайте свою поликлинику с профилактической целью. В рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации можно пройти определенный перечень обследований, и узнать о состоянии своего здоровья.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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