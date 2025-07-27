Профилактический осмотр: на набережной Самары все желающие смогут узнать, как предупредить развитие рака кожи

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30 июля на набережной Волги (Некрасовский спуск) состоится профилактическая акция, направленная на повышение информированности населения о злокачественных новообразованиях кожи. 0+



Все желающие смогут бесплатно пройти осмотр врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача-дерматовенеролога Самарского областного кожно-венерологического диспансера, а также получить консультацию по профилактике рака кожи.



Рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире.При этом заболевание развивается часто незаметно, и многие пациенты обращаются за помощью слишком поздно.



Ультрафиолет — один из главных факторов риска. Воздействие солнечного излучения может запускать процессы перерождения клеток кожи. Особенно уязвимы люди со светлой кожей, большим количеством родинок.



Чем раньше выявлено злокачественное новообразование, тем выше шанс на эффективное лечение. На ранних стадиях новообразования хорошо поддаются лечению с минимальными рисками.



Жителей приглашают принять участие в профилактической акции!



Мероприятие организовано совместно с администрацией «Самарская набережная».

Фото: минздрав СО