Назначен новый руководитель тольяттинской станции скорой медицинской помощи

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Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем главы городского округа Тольятти по социальным вопросам Юлией Банновой представили коллективу Тольяттинской городской станции скорой медицинской помощи нового руководителя. Им стал Александр Пастушок.

Стаж работы Александра Ивановича в системе здравоохранения — более 39 лет. Почти вся его трудовая деятельность связана со службой скорой медицинской помощи. Александр Пастушок начинал работать на станции «скорой» Самары медбратом, после работал фельдшером и 21 год — врачом выездной бригады. Занимал должность заместителя главного врача областной станции скорой медпомощи и Самарской станции скорой медицинской помощи.

Фото: минздрав СО