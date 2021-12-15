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Назначен новый руководитель тольяттинской станции скорой медицинской помощи

15 декабря 2021 22:49
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Им стал Александр Пастушок.

Сегодня министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян совместно с заместителем главы городского округа Тольятти  по социальным вопросам Юлией Банновой представили коллективу Тольяттинской городской  станции скорой медицинской помощи нового руководителя. Им стал Александр Пастушок.

Стаж работы  Александра Ивановича в системе здравоохранения  — более 39 лет. Почти вся его  трудовая деятельность связана со службой скорой медицинской помощи. Александр Пастушок начинал работать на станции «скорой» Самары  медбратом, после  работал фельдшером и 21 год  — врачом выездной бригады.  Занимал должность заместителя главного врача областной станции скорой медпомощи и  Самарской  станции скорой медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

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