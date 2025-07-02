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Начался капитальный ремонт Самарской городской больницы №10

2 июля 2025 21:45
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Сейчас в терапевтическом отделении на ул. Бакинская, 27А идут демонтажные работы.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

"Получил большое количество обращений от вас по состоянию этого учреждения, особенно по стационарным отделениям. Ситуацию взял на контроль", - рассказал губернатор.

Сейчас в терапевтическом отделении на ул. Бакинская, 27А идут демонтажные работы. Все приведут в порядок до конца года.

"Также в 2025-м отремонтируем второй и третий этажи поликлинического отделения на ул. Медицинской, 4. Первым этажом поликлиники займемся в 2026-м", - подчеркнул глава региона.

Ведутся проектные работы по дальнейшему ремонту гинекологического и хирургического отделений Самарской горбольницы №10. А уже в следующем - начнется сам ремонт.

Прилегающие территории благоустроят.

 

Фото:  телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Теги: Медицина Самара

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