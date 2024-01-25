 Медицинский психолог рассказала с какими психологическими проблемами сталкиваются беременные женщины и как им можно помочь   

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Беременность - это удивительное событие в жизни каждой женщины, однако оно может вызывать беспокойство и сомнения. Это связано с изменениями гормонального фона, эмоционального состояния и образа жизни.



С какими психологическими проблемами сталкиваются беременные женщины и как им можно помочь?



Рассказывает медицинский психолог женской консультации Самарской городской больницы №6 Оксана Мерзлая:



"В этот период важно, чтобы у женщины сформировался образ материнства. Ей нужно научиться принимать новый статус. Начать проговаривать свои мысли и эмоции, научиться просить помощи у близких людей.



Психоэмоциональное состояние женщины в 1-м, 2-м и 3-м триместрах различаются по таким показателям, как

- самочувствие

- активность

- настроение

- уровень психического напряжения

- общительность

- эмоциональная устойчивость.



В первом триместре очень важна поддержка близких и родственников. Супруги могут помочь друг другу, проводя больше времени вместе, общаясь с будущим ребенком. Отцу следует заботиться о физическом и эмоциональном состоянии жены, так как ее эмоции могут влиять на развитие ребенка. Со стороны родственников необходима поддержка бабушки, старшие дети могу помочь маме, перераспределив домашние обязанности.



Позитивные эмоции благотворно влияют на малыша. В этот период желательно научиться расслабляться и снимать напряжение. В этом могут помочь занятия йогой или плаванием. Также правильный позитивный настрой можно получить во время арт-терапии.



Во втором триместре гормональный фон стабилизируется, появляется прилив сил и энергии. Супруги начинают понимать движения малыша и могут общаться с ним тактильно, приглашая его к диалогу, играя и напевая песенки.



В третьем триместре беременности женщина может чувствовать усталость, сонливость. Появляется страх и тревожность перед родами, с этой проблемой могут помочь специалисты женской консультации.



На обучающих занятиях для беременных в женских консультациях женщины могут узнать:

- как подготовиться к родам

- как правильно дышать во время родов

- как подготовиться к первым дням ухода за младенцем

- проработать с психологом вопросы послеродовой депрессии и изменений семейных отношений при появлении первого ребенка".

Фото: минздрав СО