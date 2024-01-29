Из областного Перинатального центра выписали сразу двух двойняшек

191

В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина прошла торжественная выписка сразу двух двойняшек.



Всего в 2024 году, объявленном Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 209 мальчиков и 197 девочек, из них 11 двоен.



В семье Пироговых родились две дочки - Арина и Ульяна. Их вместе с папой и родными встретила старшая сестра Полина.



«Когда мы узнали, что у нас будет не одна, а сразу две дочки, мы с мужем внимательно изучили генеалогическое древо, но «двойняшек» не нашли в истории семьи», - рассказала мама Валерия.



Малышки родились 10 января – здоровыми и доношенными - весом 2350 и 2 570 граммов.



Как рассказала счастливая мама, узнав о беременности, она сразу записалась на прием к врачу в женскую консультацию и тщательно следовала всем рекомендациям врачей в течение беременности. Беременность прошла без осложнений благодаря ответственному отношению будущей мамы к своему здоровью и регулярным визитам к врачу.



«Я очень благодарна за грамотное и внимательное отношение и помощь врачам женской консультации и Перинатального центра», - отметила Валерия.



Во второй семье на свет появились первенцы - Алина и Владислав. Малыши родились доношенными, но с небольшим весом – 1830 и 2000 граммов. Мама Татьяна Полякова рассказала, что у нее по маминой и папиной линии были двойняшки, а также двойню воспитывает ее двоюродная сестра. Каждый из первенцев получил подарок «Наше Сокровище». Такой набор по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с 2020 года получают семьи, в которых рождаются первенцы. В нем - все самое необходимое на первое время для малыша. За это время выдано уже свыше 37 500 таких наборов.

Фото: pxhere.com