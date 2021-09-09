Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 сентября в регионе подтверждено 468 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 199 в г. Самара

- 83 в г. Тольятти

- 20 в г. Новокуйбышевск

- 17 в г. Сызрань

- 14 в Волжском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Ставропольском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Шенталинском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Шигонском районе

448 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 94300 случаев коронавируса.



Скончались 3433 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 59, 67, 68, 70, 79, 82, 83, 84, 87 лет, женщины 70, 74, 78, 82, 82, 84 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 72 года, женщины 60, 61, 73 года;

мужчина 56 лет, женщины 54, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 52 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 52 года, страдавший инфекционным заболеванием;

женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 107,52,

по стране - 130,39.

Коэффициент летальности в области - 3,64, в стране - 2,69.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9279, нарастающим итогом 3413248.

Фото: оперштаб СО