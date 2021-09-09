Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 сентября в регионе подтверждено 468 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 199 в г. Самара
- 83 в г. Тольятти
- 20 в г. Новокуйбышевск
- 17 в г. Сызрань
- 14 в Волжском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Ставропольском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Шенталинском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Шигонском районе
448 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 94300 случаев коронавируса.
Скончались 3433 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 59, 67, 68, 70, 79, 82, 83, 84, 87 лет, женщины 70, 74, 78, 82, 82, 84 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 72 года, женщины 60, 61, 73 года;
мужчина 56 лет, женщины 54, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 52 года, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 52 года, страдавший инфекционным заболеванием;
женщина 76 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 107,52,
по стране - 130,39.
Коэффициент летальности в области - 3,64, в стране - 2,69.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9279, нарастающим итогом 3413248.
Фото: оперштаб СО