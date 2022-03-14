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Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба

14 марта 2022 21:14
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Улучшение эпидситуации позволило смягчить ограничительные меры.

В понедельник, 14 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации мы можем принять решения, которые дадут дополнительные возможности для людей и бизнеса. Мы фиксируем устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости. Вместе с тем, конечно, нам нужно продолжать следить за ситуацией и контролировать готовность системы здравоохранения», — отметил Глава региона.

По сообщению руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, за минувшую неделю общее число выявленных случаев коронавируса сократилось на 53% в сравнении с предыдущими семью днями. Еженедельный темп прироста заболеваемости
на 14 марта снизился до 0,47. Тенденция сокращения случаев инфицирования COVID-19 коснулась всех возрастных групп. Наибольшее снижение наблюдается среди детей до года (на 57,5%), среди лиц 18-29 лет (на 58,5%), в группе 30-49 лет (на 58%), 50-64 года (на 54%). Несмотря на это, если анализировать показатели на 100 тысяч населения по возрастам, самыми высокими остаются цифры по заболеваемости в группах детей до года (518,47) и старше 65 лет (559,45). В разрезе профессиональных групп фиксируются высокие данные по заболеваемости среди сотрудников сферы услуг, здравоохранения, образования, работников офисов.

Охват тестированием несколько снизился по сравнению с максимальными показателями, но по-прежнему находится на уровне выше установленного на федеральном уровне норматива и составляет 320 на 100 тысяч населения.

Также уменьшается число случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии: за 10-ю неделю это 29% и 32% соответственно. «Снижение в целом отмечается на протяжении уже пяти недель, и сегодня мы вышли на тот уровень эпидемиологического процесса распространения ОРВИ, который можно назвать обычным для нашей области для этого периода – февраля-марта», — сообщила Светлана Архипова.

Подтвердил позитивную тенденцию сокращения числа стационарных и амбулаторных пациентов и министр здравоохранения Армен Бенян. В стационарах лечатся 2647 человек. Свободный коечный фонд сейчас составляет 46,6%. Это позволит на этой неделе перевести в штатный режим еще 1000 коек, в первую очередь терапевтического и хирургического профилей. При текущем уровне заболеваемости регион обеспечен лекарственными препаратами на много месяцев. Кроме того, по словам министра, ожидается поставка без существенного роста цен.

Стабилизируется работа скорой помощи, значительно уменьшилось число обращений в единый контакт-центр: с пиковых 76,5 тысяч в феврале до 10 тысяч на середину марта.

Армен Бенян особо отметил, что с 15 марта прекращается действие приказа Минздрава РФ, согласно которому больничные листы можно получить дистанционно. В регионе с начала действия этой меры дистанционно было открыто более 13 тысяч листов нетрудоспособности. После 15 марта больничный будет выписываться после очного осмотра врачом или при вызове на дом, или на приеме в поликлинике.

Также министр подчеркнул, что несмотря на позитивную тенденцию уменьшения числа заболевших, количество «тяжелых» пациентов остается на том же уровне. В большинстве случаев в их число попадают люди старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, а заболев, длительно не обращались за медпомощью.

Министр напомнил, что вакцинацию необходимо продолжать: иммунитет, который дает прививка, не постоянный, и, чтобы его усилить, вакцинацию нужно проходить раз в полгода. Сейчас от коронавируса привито 83,7% населения от плана (столько же привито и от гриппа), повторные прививки получили 40% от плана. Не прошли вакцинацию более 199 тысяч пожилых жителей. В связи с этим оперштаб поручил продолжить работу по наращиванию охвата прививками в регионе, запасы вакцин достаточные. Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов озвучил предложение провести в муниципалитетах региона единую неделю вакцинации, организовав пункты там, где можно разместить достаточное количество мобильных прививочных бригад, на базе учреждений культуры, в торговых центрах и других пространствах, удобных для жителей. Такая практика уже показала свою эффективность.

Учитывая озвученные данные по динамике эпидемиологической ситуации, оперштаб одобрил смягчение ограничительных мер. Так, будут отменены ограничения по заполняемости фитнес-центров, спортивных и культурных объектов, по работе компаний сферы услуг, по числу участников государственной церемонии заключения брака. Несовершеннолетние смогут свободно посещать торговые центры, театры и кинотеатры, развлекательные учреждения. Также отменяется необходимость предъявления QR-кодов, в регионе возобновляется оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе в полной мере — проведение профосмотров и диспансеризаций. Отменяется обязанность работодателей переводить «на удаленку» не менее 30% персонала. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционную работу людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции. Возобновится действие социальных карт для граждан старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.

При этом необходимостью остается соблюдение масочного режима, санитарных требований в части дезинфекции, проведения входной термометрии.

Соответствующее постановление будет подписано в ближайшее время.

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