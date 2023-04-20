Более 400 жителей региона сдали кровь в Национальный день донора

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Сегодня в подразделениях Самарской областной клинической станции переливания крови прошли праздничные мероприятия, посвященные Национальному дню донора. В этот день банк службы пополнился на 180 литров донорской крови.



Первым подразделение областной станции в Самаре посетил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства сдал кровь, поздравил коллектив станции и доноров с праздником.



«В своей жизни я много раз сталкивался с необходимостью трансфузии компонентов крови пациенту, — отметил министр. — Работая хирургом, благодаря донорам я чувствовал уверенность, что в экстренном случае помощь придет вовремя. Когда во время операции у пациента возникает диффузная кровоточивость, и анестезиолог проводит трансфузию необходимых компонентов, ты видишь, как благодаря неизвестному донору кровотечение останавливается и восполняется потерянный объем компонентов. Роль службы крови в оказании медицинской помощи пациентам со временем только усиливается и укрепляется. Служба является тем самым звеном здравоохранения, которое объединяет нуждающихся в переливании крови пациентов и людей, готовых стать донорами для них. Поздравляю всех доноров и сотрудников станции с этим почетным днем, с Национальным Днем донора. Желаю все здоровья, успехов, и пусть то благо, которое вы несете людям, обязательно к вам вернется».



Также министр вручил ведомственные награды сотрудникам учреждения, удостоверения Почетным донорам губернии и благодарности донорам костного мозга.



Один из них — активный донор крови и ее компонентов, а также донор костного мозга Алексей Гуньков. В 2019 году Алексею представилась возможность помочь незнакомому человеку, став его донором костного мозга, и подарить, возможно, последний и единственный шанс на выздоровление.



«Только человек может помочь другому человеку. И не всегда это близкий нам по крови или дружбе человек, — отметил мужчина. — Вы живы не пока вы дышите, а пока есть ради чего жить, и для меня это значит оставить что-то после себя. Хоть я еще и молод, но хочется думать, что, когда меня не станет, моим наследникам будет что обо мне вспомнить, а если обо мне вспомнит ещё и кто-то другой, это будет особенной наградой».



В день празднования Всероссийского дня донора в Самаре благородную традицию сдачи крови поддержали 216 человек, среди которых как регулярные и Почетные доноры, так и те, кто только присоединился к донорскому движению.



В отделении областной станции переливания крови в Тольятти также прошло праздничное мероприятие для доноров, в котором приняли участие и сдали кровь или ее компоненты 131 человек. На станции переливания крови в Сызрани в Национальный день донора совершили донацию 54 человека.

Фото: минздрав СО