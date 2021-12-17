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Житель села Новопавловка, по вине которого погибли два человека, предстанет перед судом

17 декабря 2021 22:35
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Также пострадала женщина, ее здоровью причинен тяжкий вред.

Большеглушицким межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Новопавловка, обвиняемого по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц".

"3 мая 2021 года на 5 километре автодороги «Самара-Большая Черниговка-поселок Южный» обвиняемый допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21102, движущимся по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ 21102 и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения погибли, женщина 1987 года рождения, находящаяся в этом же транспортном средстве, была доставлена в медицинское учреждение, ее здоровью причинен тяжкий вред", - передает пресс-служба СУ СК СО.

Следствием собрана достаточная нормативная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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