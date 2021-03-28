В Тольятти начата доследственная проверка по факту получения травмы трехлетним ребёнком

74

В конце марта в сети Интернет появилась информация о том, что в детском саду, расположенном в Автозаводском районе города Тольятти 3-летний ребёнок получил травму, повлекшую ампутацию части фаланги пальца.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.