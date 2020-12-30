В селе Кротовка полицейские задержали молодого человека со свертком марихуаны

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Сотрудникам уголовного розыска Кинель-Черкасского района получили информацию о том, что 19-летний житель села Кротовка может гобыть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали молодого человека на одной из улиц села. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанного был обнаружен и изъят сверток с марихуаной, массой 20,30 грамм.

По данным правоохранителей, задержанный в 2020 году был судим за незаконный оборот наркотиков и привлекался к 240 часам обязательных работ. Молодой человек в ходе допроса пояснил полицейским, что собрал дикорастущие растения на окраине села Кротовка для личного употребления, без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области