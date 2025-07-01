В Самарской области продлен срок содержания под стражей местным жителям, обвиняемым в похищении двух мужчин

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В конце июня 2025 года двум местным жителям, обвиняемым в "похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц, из корыстных побуждений", продлен срок содержания под стражей на 2 месяца.



Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступивших из УФСБ России по Самарской области.



В марте 2025 года трое обвиняемых, находясь на улице, насильно поместили двух местных жителей в автомобиль и возили по городу до тех пор, пока родственники потерпевших не перевели похитителям 1 миллион 400 тысяч рублей за освобождение мужчин.



После освобождения потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Двое из фигурантов сразу же были задержаны и заключены под стражу, третий фигурант – скрылся от следствия и объявлен в розыск.



В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество одного из обвиняемых – автомобиль, на котором передвигались обвиняемые с похищенными потерпевшими, наложен арест в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

По уголовному делу продолжаются действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в следственном управлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.