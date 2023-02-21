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В Самарской области индивидуальный предприниматель за взятку врачу-патологоанатому получал сведения об умерших

21 февраля 2023 14:31
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Всего были переданы более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

"В период с 2018 года по 2020 год обвиняемый на постоянной основе передавал деньги в качестве взятки врачу-патологоанатому городской больницы за предоставление информации о лицах умерших в больнице, их персональных данных и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, по оказанию комплекса услуг связанных с подготовкой тел умерших к захоронению, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших за пределами медицинского учреждения. Всего были переданы денежные средства на общую сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело направлено в федеральный суд  для рассмотрения по существу. 

По уголовному делу, возбужденному в отношении врача-патологоанатома, расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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