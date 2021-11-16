В Самаре вторая сотрудница пансионата для детей-инвалидов пойдет под суд за издевательство над воспитанником

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"В апреле 2021 года обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения «Милосердие» ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов», причиняла физическую боль несовершеннолетнему воспитаннику учреждения 2006 года рождения, страдающему рядом заболеваний. Женщина наносила побои подростку, а так же осуществляла его фиксацию к кроватям с помощью лоскутов ткани при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО