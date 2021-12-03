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В Самаре заключена под стражу женщина, обвиняемая в убийстве своей малолетней дочери

3 декабря 2021 21:58
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Советским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы 1980 года рождения, обвиняемой по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

20 ноября в квартире жилого дома по улице Санфировой Самары было обнаружено тело ребенка 2017 года рождения. Сотрудниками следственного управления было установлено, что указанную квартиру 41 летняя мать девочки снимала. Тело ребенка обнаружили собственники жилого помещения. По предварительным данным причиной смерти явилась асфиксия вследствие утопления.

"По подозрению в совершении преступления 2 декабря была задержана местная жительница 1980 года рождения. В настоящее время женщине предъявлено обвинение по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". В ходе допроса обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления. Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - передает пресс-служба СУ СК СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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