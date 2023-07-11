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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка упавшим деревом

11 июля 2023 20:48
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Ребенок получил телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, 10 июля вечером на 9-летнего мальчика, находящегося на детской площадке около дома № 47 по улице Гастелло в Октябрьском районе Самары, упало дерево, в результате чего ребенок получил телесные повреждения. В настоящее время малолетний мальчик находится в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

По данному факту Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:    пресс-служба СУ СКР С

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