В Самаре возбуждено еще одно уголовное дело по факту нападения собак на ребенка

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Советским межрайонным следственным отделом Самары возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

15 марта вблизи дома по улице Виноградной в Советском районе Самары, стая бездомных собак напала на ребенка, 2018 года рождения, причинив ему телесные повреждения.

Как сообщалось ранее, 27 февраля 2023 года на участке местности во дворе дома, расположенного в Советском районе, стая бездомных собак напала на 7-летнего мальчика.

По версии следствия, данное происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта, заключенного между департаментом городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара и ООО «Добрые люди» на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по общению с животными без владельцев (собаками) на территории городского округа Самара.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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