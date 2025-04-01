В Самаре проверяют информации о нелегальной деятельности хостела для иностранных граждан

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В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщалось о функционировании в одном из многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района города Самары, хостела для размещения уроженцев иностранных государств, а также противоправных действиях со стороны руководства указанного объекта в отношении местных жителей.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки озвученной ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО