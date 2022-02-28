В Самаре мать, по вине которой погиб ее годовалый сын, ответит перед судом

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы микрорайона Крутые ключи, обвиняемой по статьям "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", "Покушение на убийство двух малолетних лиц" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".



В августе 2021 года, ночью, обвиняемая оставила двух своих малолетних сыновей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра в квартире одного из жилых домов микрорайона Крутые ключи на несколько суток.

"При этом, младшего ребенка она посадила в детское кресло-качалку, зафиксировав ремнями безопасности. Своими действиями женщина лишила ребенка возможности двигаться, в следствии чего мальчик, неспособный самостоятельно обеспечивать процессы жизнедеятельности, погиб. Его старший брат был обнаружен в истощенном состоянии. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится с бабушкой", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В ходе следствия также было установлено, что обвиняемая систематически оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным питанием и уходом, безразлично и пренебрежительно относилась к ним, подвергая тем самым их здоровье и жизнь опасности. Данное поведение негативно сказалось на психическом и физическом развитии малолетних детей.



Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО