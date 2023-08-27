В Самаре инженер, обвиняемый в коммерческом подкупе, предстанет перед судом

183

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении инженера технического контроля публичного акционерного общества, обвиняемого в коммерческом подкупе.

С августа 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемый дважды получал от сотрудников других организаций деньги за незаконные действия - подписание исполнительной документации.

В настоящее время уголовное делонаправлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО