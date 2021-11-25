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В Самаре адвоката обвинили в покушении на мошенничество

25 ноября 2021 19:57
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Уголовное дело передано в суд.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемой по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемая выступала в качестве защитника по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в ряде преступлений против личности, в том числе разбое и угрозе убийством. В ходе судебного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне 2021 года к обвиняемой обратилась супруга последнего за разъяснением вопросов оказания ему юридической помощи в ходе дальнейшего рассмотрения уголовного дела в суде. При этом, адвокат, предполагая, что действия мужчины будут переквалифицированы на менее тяжкое преступление, потребовала от потерпевшей передачи ей денежных средств в размере 1 миллиона 500 тысяч. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось  за оказание содействия в назначении небольшого срока лишения свободы за совершенные подзащитным деяния. Далее, в июле 2021 года обвиняемая, находясь в автомобиле, припаркованном в Кировском районе города Самары, получила от потерпевшей указанные денежные средства. Довести свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества,  адвокат до конца не смогла, так как была задержана сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области после получения денежных средств", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрении по существу.

 

Фото:   СУ СК СО

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