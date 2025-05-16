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В Отрадном задержан мужчина со свертком героина
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В Отрадном задержан мужчина со свертком героина

16 мая 2025 14:46
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Мужчина пояснил, что запрещенное вещество нашел на улице.

Попытавшийся скрыться от полицейских житель Отрадного задержан по подозрению в незаконном обороте героина.

В апреле текущего года, во время проведения профилактического мероприятия в городе Отрадный, внимание полицейских привлек мужчина, который увидев людей в форме заметно занервничал, ускорил шаг и попытался скрыться.

Полицейские, поравнявшись с местным жителем, представились и попросили его предъявить документы. Во время административной процедуры оперуполномоченные выявили у мужчины явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в присутствии понятых, мужчина добровольно выдал из кармана брюк сверток с героином массой 1,13 гр.

В ходе опроса ранее судимый 38-летний мужчина пояснил, что запрещенное вещество нашел на улице, возле теплотрассы, затем направился в сторону дома, где и был задержан полицейскими. По словам задержанного, наркотик предназначался для личного употребления, без цели сбыта.  Истинность слов мужчины проверяется оперативниками.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ. (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) местному жителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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