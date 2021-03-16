В одной из школ Самары во время перемены произошёл серьезный конфликт между двумя 11-летними мальчиками

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Сегодня, в дневное время в одной из школ Октябрьского района города Самары во время перемены произошёл конфликт между двумя 11-летними мальчиками.

По предварительным данным, один из учащихся нанёс один удар ножом в область лопатки своему однокласснику. Ребёнка доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления Оськин А.В., следователи и криминалисты следственного управления. Работу координирует руководитель следственного управления СКР по Самарской области Самодайкин В.В.

В настоящее время Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. В ходе расследования уголовного дела будет дана процессуальная оценка действиям должностных лиц учебного заведения, допустивших указанный конфликт в школе, передает пресс-служба СУ СК РФ СО.

Фото из открытых источников