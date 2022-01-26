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В одной из клиник Санкт-Петербурга погибли два пациента, проходившие гастроскопию

26 января 2022 22:32
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Еще два человека оказались в отделении интенсивной терапии.

Пациентам, проходившим гастроскопию в одной из клиник Санкт-Петербурга, вместо положенного бария дали другой препарат. Такая информация поступила 26 января «Известиям».

Погибли два пациента 60 и 42 лет. Еще два человека оказались в отделении интенсивной терапии. Врачи борются за их жизни.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

«В настоящее время следователями 1-го УРОВД и криминалистами под руководством и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Голомбиевского А.Д. проводится осмотр места происшествия», — отметили в ведомстве.

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

 

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