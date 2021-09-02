В Елховском районе за убийство лося задержаны пятеро браконьеров

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В ходе совместного рейда сотрудников Департамента охоты и рыболовства Самарской области и ГИБДД задержана группа браконьеров (5 человек). Совместный рейд проходил в целях контроля за соблюдением правопорядка в сфере охоты.

В Елховском районе была задержана группа лиц, которая незаконно добыла, разделала и транспортировала убитого взрослого самца лося.

У нарушителей изъяты 2 автомобиля, 3 охотничьих ружья с патронами, 130 кг мяса указанного дикого животного.

Ущерб государству составил 240 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области напоминает, что незаконная охота на копытных животных, в том числе с применением транспортных средств, влечёт уголовную ответственность с наказанием до 2 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 5 лет. Помимо этого, подлежит возмещению материальный ущерб государственному имуществу в размере до 400 000 рублей при незаконной охоте на лося, 200 000 – косули, 150 000 – кабана.