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В Чапаевске расследуют конфликт между женщиной и подростками на детской площадке   

4 мая 2025 16:12
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Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки.

По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина организована  проверка  по публикации в сети Интернет.

В соцмедиа размещена информация  о том, что в городе Чапаевске  произошел конфликт между женщиной и подростками. Сообщается, что женщина прогоняла детей с детской площадки, оскорбляла их, используя ненормативную лексику и ударила по лицу несовершеннолетнюю.

Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области организовано проведение доследственной проверки по статье "Ъулиганство". 

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Самарской области Александру Воеводину  доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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