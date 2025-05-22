В Чапаевска мужчина пожизненно лишен свободы за убийство  двухлетней девочки

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Собранные следственным отделом Чапаевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 36-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступлений по статьям "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием" и "Изнасилование".

11 августа 2024 года осужденный, находясь пьяным на улице в городе Чапаевске, воспользовавшись тем, что двухлетняя соседская девочка осталась во дворе частного жилого дома без присмотра взрослых, завел ее в заброшенный дом, находящийся в нескольких метрах от места жительства ребенка, где нанес ей множественные удары руками и металлическими предметами по различным частям тела и изнасиловал. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, но в кратчайшее время был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Потерпевшая в бессознательном состоянии была незамедлительно доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу города Чапаевска, однако несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребёнка спасти не удалось. Девочка скончалась от полученных повреждений, не приходя в сознание.

В соответствии с результатами комплексной психолого-психиатрической экспертизы осужденный признан вменяемым, по ходатайству органов следствия судом в отношении него избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Первые 6 лет осужденный проведет в тюрьме.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО