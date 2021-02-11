В Аэропорту самарские таможенники задержали россиянина с сильнодействующими веществами 

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10 февраля 2021 года Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу сильнодействующих веществ.

Гражданин Российской Федерации был задержан сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков совместно с сотрудниками Аэропорта Самара и кинологами в зоне прилета международного рейса Душанбе (Республика Таджикистан) – Самара.

В ходе таможенного досмотра в багаже молодого человека были обнаружены несколько упаковок с таблетками.

В результате исследования в препаратах выявлено 7,33 гр. сильнодействующих веществ (прегабалин, метандростенолон).

Оборот выявленных средств находится под контролем государства и запрещен к перемещению через границу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ", передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни