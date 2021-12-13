Уронил друга несколько раз: житель Сергиевского района осужден за убийство приятеля по неосторожности

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Собранные Красноярским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Сергиевского района. Он признан судом виновным по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В апреле 2021 года мужчина, находясь в своем доме в Сергиевском районе, вместе с приятелем употреблял алкоголь и наркотические вещества, в результате чего последний почувствовал себя плохо.

"Далее осужденный, услышав хрипы и стоны знакомого, поднял его с кровати и понес в ванную комнату, чтобы привести в чувство, однако, в процессе указанных действий неоднократно уронил мужчину с высоты собственного роста, от чего тот ударился головой. В результате произошедшего, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм", - сообщает СУ СК СО.

Кроме того с декабря 2020 года по апрель 2021 года осужденный неоднократно предоставлял помещение своего дома потерпевшему и иным лицам для потребления смеси, содержащей наркотические вещества.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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