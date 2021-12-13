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Уронил друга несколько раз: житель Сергиевского района осужден за убийство приятеля по неосторожности

13 декабря 2021 18:44
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Также осужденный неоднократно предоставлял помещение своего дома потерпевшему и иным лицам для потребления смеси, содержащей наркотики.

Собранные Красноярским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Сергиевского района. Он признан судом виновным по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В апреле 2021 года мужчина, находясь в своем доме в Сергиевском районе, вместе с приятелем употреблял алкоголь и наркотические вещества, в результате чего последний почувствовал себя плохо.

"Далее осужденный, услышав хрипы и стоны знакомого, поднял его с кровати и понес в ванную комнату, чтобы привести в чувство, однако, в процессе указанных действий неоднократно уронил мужчину с высоты собственного роста, от чего тот ударился головой. В результате произошедшего, мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм", - сообщает СУ СК СО.

Кроме того с декабря 2020 года по апрель 2021 года осужденный неоднократно предоставлял помещение своего дома потерпевшему и иным лицам для потребления смеси, содержащей наркотические вещества.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

 

Фото:   pixabay

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