Трое несовершеннолетних из Нефтегорска ответят перед судом за угоны авто

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В апреле 2021 года 16- летний и 17-летний подростки угнали "пятерку" и поехали кататься по городу. Позже бросили автомобиль во дворе дома.

В мае они вместе с 15-летним подростком угнали со стоянки "девятку" для поездки по Нефтегорскому району.

"Так же, двое из трех молодых людей пятнадцати и шестнадцати лет в период в мае текущего года неоднократно совершали кражи алкогольной продукции из торгового зала одного из магазинов города", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО