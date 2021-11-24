Тольяттинские полицейские изъяли 100 свертков с героином у пассажиров такси

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На контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль.

В ходе беседы с полицейскими два пассажира, находившиеся в салоне транспортного средства, заметно нервничали. Полицейские приняли решение досмотреть мужчин. В ходе личного досмотра у одного из них в сумке было обнаружено и изъято 100 свертков с героином общей массой 241 грамм. Полицейские задержали 21-летнего и 22-х летнего пассажиров.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанных доставили в территориальный отдел полиции.

По данным полиции, подозреваемые – уроженцы одной из соседних республик, официально не трудоустроены, ранее не судимые. Мужчины на такси направлялись из Самары в Сызрань.

По словам задержанных, наркотическое вещество они приобрели через Интернет, расфасованная партия героина предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории Сызрани.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанных к аналогичным преступлениям, а также каналы поставки наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО